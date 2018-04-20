Народный депутат Александр Онищенко пошел на сделку со следствием, когда согласился дать показания по преступлению, в котором принимал непосредственное участие. Об этом заявил главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва в эфире телеканала NEWSONE .

"Онищенко, я так понимаю, готов давать показания, так как он был непосредственным участником данной схемы. Он говорил, что по документам все это хорошо прослеживается. Здесь уже "мяч на поле" НАБУ и антикоррупционных правоохранительных органов, которые должны провести расследования по этим фактам, потому что отмазываться словами о том, что "дайте нам оригинал записи, давайте мы еще посмотрим и получим дополнительную информацию", - это очень странно с учетом резонанса этой информации в обществе", - сказал он.

Гужва указал, что необходимо начать расследование, а также добавил, что есть много примеров, когда уголовные дела открывали по менее резонансным делам.

"А здесь есть даже фигурант дел (Онищенко, - ред.), который по сути выступает с явкой с повинной. Онищенко не отрицает то, что он участвовал во всех этих коррупционных схемах. Он это подтверждает. Фактически он идет на публичную сделку со следствием", - пояснил он.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, быстрый народный депутат Украины Александр Онищенко готов предоставить Национальному антикоррупционному бюро для экспертизы оригинал записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко.

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