внес в парламент проект закона №8304 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно разграничения подследственности преступлений, совершенных в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи , государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры".

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады, передает со ссылкой на .

Документ был зарегистрирован 19 апреля, последний этап его прохождения - передан на рассмотрение руководству.

Текст законопроекта на парламентском сайте пока отсутствует.

Напомним, ранее глава государства подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации". Отметим, что законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира