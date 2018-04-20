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За попытку незаконно покинуть Украину членам экипажа "Норд" грозит штраф - Слободян
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20.04.2018 20:10
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Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подчеркнул, что будут
ли платить члены экипажа судна "Норд" штраф, решит суд. Судно
арестовали 25 марта Фото: Державна прикордонна служба України /
Facebook "Они действительно совершили преступление. Оно никаких
ограничений в праве передвижения или в праве выезда за границу не
предусматривает. Мы сомневаемся, что российские паспорта были
выданы на законных основаниях. Документы мы изъяли и составили
протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф.
Будет он взыскан или нет, будет решать суд", – сказал
Слободян.Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно
"Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в
Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской
области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта
пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган
проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6
апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его
подозревают в нарушении порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1
Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна
оштрафовали.8 апреля Госпогранслужба Украины сообщила,
что представители Генерального консульства РФ под
прикрытием своего иммунитета пытались вывезти команду судна "Норд"
в Россию через пункт пропуска в Харьковской области.
Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис
Бабин рассказал, что оккупационные власти пытаются передать
морякам украинские паспорта.9 апреля стал известно, что члены
экипажа "Норда" пытались попасть в оккупированный Крым.10 апреля
капитана судна Владимира Горбенко отпустили под залог. После
этого он прибыл на допрос в Службу безопасности
Украины. Члены экипажа судна "Норд" также были
на допросе.В этот же день капитану сообщили о новом
подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного
кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным
водным добывающим промыслом). 11 апреля херсонский
суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом
посещать Крым.Вчера стало известно, что два члена команды судна
"Норд" обманным путем вылетели из Украины в Беларусь и вернулись в
Крым.
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