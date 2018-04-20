Медики утверждают, что несколько раз кипятить воду небезопасно для здоровья.

Как мы знаем, из-под крана течет не совсем полезная для человеческого организма вода. А если сказать точнее, то совершенно не пригодная для употребления, потому как в ней содержатся микробы и различные химические вещества, информирует svodka.net.

Народ привык пить кипяченую воду, если нет возможности приобретать фильтры или набирать родниковую. Но очень часто наполненный чайник нагревают до кипения по несколько раз, таким образом, меняя состав его содержимого.

Оказывается, при повторном и каждом последующем кипячении воды, в ней образуются опасные для здоровья вещества, такие как мышьяк, фториды, исходные нитратов и другие.

Очень часто мышьяк добавляют для очищения водопроводной воды, дабы избавиться от патогенных микроорганизмов в ней. Доза мышьяка для человека не представляет абсолютно опасности, но самое страшное, чего не знают многие, мышьяк может оседать в организме и накапливаться, а когда его станет больше, чем нужно, вот тогда и начнутся внезапные заболевания.

Обычно, мышьяк наносит убыток желудочно-кишечному тракту и нервной системе, но может стать и причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики утверждают, что длительное употребление часто кипяченой воды, обогащенной мышьяком и другими не полезными веществами, может привести и к таким тяжелым заболеваниям, как рак и диабет.

Многие даже не догадываются о том, что если кипятить воду несколько раз, то в ней образуются соединения фтора, которые в последствии трансформируются во фториды, а эти вещества в свою очередь негативно воздействуют на центральную нервную систему и репродуктивную функцию, что в итоге может привести к бесплодию.

Также, употребление воды с фторидами может нанести убыток детям, ослабляя постепенно их умственные способности.

При первом кипячении они превращаются в нитрозамины — канцерогенные вещества, способствующие развитию раковых опухолей в органах пищеварения и не только. В случае, если воду кипятить несколько раз, то количество нитрозаминов в ней увеличивается в разы.

Источник: Новости Ю

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