Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". "17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах". Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги народа" получают деньги "в конвертах", – отметил пранкер. Между Радуцким и Джокером состоялся следующий диалог: Джокер: Там процентов 50 нах надо убрать. Радуцкий: Я думаю, что первый к этому придет скоро! Д: Они уже хотят $. Юля 20, говорят, платит, Петя, "Голос". Р: Я об этом говорил первому, что нам надо что-то решать с донорами, иначе мы их не удержим. Я слышал про 40 от некоторых богатых товарищей. Д: Ринат. Р: Говорят. Д: Он хочет в белую поднять, но максимум 4000$. Telegram-канал "Джокер" "Михаил, если надумаете отрицать факт нашей с Вами переписки, мы будем вынуждены опубликовать видео доказательства и не только", – обратился пранкер к нардепу, пообещав показать данные о зарплатах "слуг". Отметим, Telegram-канал "Джокера" появился 31 октября. Пранкер уже успел притвориться генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывести на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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