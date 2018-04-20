Украинский спортсмен Марк Падун из команды "Bahrain Merida" выиграл последний этап итальянской многодневки "Тур Альп-2018", передает со ссылкой на Федерацию велоспорта Украины в Facebook. "Гонщик одержал победу благодаря атаке на последних километрах. Украинец первым пересек финишную прямую, Джордж Беннетт ("LottoNL-Jumbo") пришел вторым, а Ян Хирт из "Астаны" был третьим", - говорится в сообщении Федерации велоспорта. Благодаря такому успеху Падун поднялся на 12 место в итоговом зачете "Тура Альп". На 3:14 минуты он отстал от победителя общей классификации француза Тибати Пино ("Groupama-FDJ"). Заметим, что 21-летний уроженец Донецка в прошлом году стал победителем гонки "Flecha du Sud", "Trofeo Piva", а также 3-го этапа андеровской версии "Джиро д'Италия", где также занял пятое место в общей классификации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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