Известная британская актриса Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейенерис Таргариен в популярном фэнтези-сериале "Игра престолов", сняла видео, в котором показала, как выглядит съемочная площадка телешоу. Соответствующий ролик обнародован на канале Omaze на Youtube.

На видео актриса демонстрирует часть площадки и свой трейлер, который увешан фотографиями Джейсона Момоа, актера, который сыграл Кхала Дрого. Также к Кларк присоединился Кит Харрингтон, играющий Джона Сноу.

Отмечается, что актриса сняла видео с благотворительной целью - чтобы призвать фанатов сериала сделать пожертвования в фонд медсестер Королевского колледжа.

Как сообщал svodka.net ранее, знаменитый американский писатель Джордж Мартин рассказал , что в своей новой книге из саги "Песнь льда и пламени" продолжил линию одного из героев, которые погиб в фэнтези-сериале "Игра престолов".

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