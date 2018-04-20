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Консул США об отношениях Украины и Польши: Нынешняя ситуация достаточно опасна для всего региона
20.04.2018 20:18
Соединенные Штаты очень стараются поддерживать процесс улучшения отношений между Польшей и Украиной, заявил консул США в Польше Томас Зиа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Американский дипломат: Весь мир хочет, чтобы отношения между Украиной и Польшей были хорошими Фото: Святослав Цеголко / Facebook Сложные отношения между Польшей и Украиной вредны для Европы, США пытаются помогать процессу улучшения отношений между двумя странами. Об этом в ходе украинского-польского стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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