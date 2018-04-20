Соединенные Штаты очень стараются поддерживать процесс улучшения
отношений между Польшей и Украиной, заявил консул США в Польше
Томас Зиа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Американский дипломат: Весь мир хочет, чтобы отношения между
Украиной и Польшей были хорошими Фото: Святослав Цеголко / Facebook
Сложные отношения между Польшей и Украиной вредны для
Европы, США пытаются помогать процессу улучшения отношений между
двумя странами. Об этом в ходе украинского-польского стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира