Нацбанк ставит на заробитчан: курс гривны придется спасать украинцам

По оценкам аналитиков НБУ, в ближайшие 3 года недостаток текущего счета платежного баланса будет увеличиваться. Если в конце 2017-го его оценили в минус 1,9% к ВВП, то к концу 2020 года он вырастет до 2,6% от ВВП. Такие предположения чиновники высказали в инфляционном отчете за апрель нынешнего года, информирует svodka.net.

Следует отметить, что в своих прогнозах они опирались на предположение, что сотрудничество Украины с МВФ продолжиться. Так, до конца этого года НБУ рассчитывает получить от Фонда около $2 млрд. и нарастить золотовалютные резервы до $21,6 млрд.

Уйдем в минус

Но уже на период 2019-2020 гг нацбанковцы смотрят не так оптимистично. На эти годы придутся пиковые выплаты по внешнему госдолгу, так что сводный платежный баланс уйдет в минус. А вместе с ним – и объем ЗВР.

Ситуация будет усугубляться увеличением разрыва между экспортом и импортом товаров в Украину. По мере роста доходов украинцев, объем импорта будет увеличиваться опережающими рост экспорта темпами. Причем не только по непродовольственным товарам, но и по продуктам питания.

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И хотя прогнозов относительно курса доллара не период 2019-2020 годов НБУ в своем отчете не приводит, бесспорно, что сохранить его на нынешнем уровне в таких условиях будет крайне непросто. Отчасти, это подтверждают недавние прогнозы Минфина, который рассчитывает на среднегодовую стоимость доллара на уровне 30,5 грн./$ в 2019-м.

Надежды Нацбанк возлагает на заграничные заработки украинцев. И даже посвящает этому вопросу целый раздел, добавляя, что заработки трудовых мигрантов имеют существенное влияние на платежный баланс не только в Украине, но и во многих других государствах.

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Роль заробитчан оказалась настолько существенной, что НБУ решил даже поменять методику оценки объема денежных переводов из-за границы, и стал анализировать не только данные из собственных источников, но и использовать информацию ключевых стран-нанимателей украинцев.

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Благодаря этому чиновники сумели поправить статистику прошлых лет. Шутка ли: по новой методике за последние несколько лет в страну заходило ежегодно в среднем на $2 млрд больше валюты от заробитчан, чем прежде полагали в Нацбанке. То есть примерно столько, сколько регулятор рассчитывает получить кредита от МВФ в нынешнем году.

Потому нет ничего удивительного в том, что прогнозируя дальнейший рост объемов переводов от трудовых мигрантов, Нацбанк рассчитывает на их помощь.

«Рост поступлений от трудовых мигрантов из-за продолжения миграционных процессов, в том числе вследствие либерализации норм трудоустройства в странах-соседях, позволит частично компенсировать расширение дефицита внешней торговли. Как следствие, недостаток текущего счета платежного баланса будет расширяться умеренно — до 2,6% от ВВП в 2020 году», — говорится в аналитической записке.

Эта вера настолько сильна, что Нацбанк даже начал оперировать неофициальными данными – привел статистику поисковых запросов «работа в Польше» от Google Trends. Последняя даже не дает понимания абсолютного значения – сколько раз люди вбивали словосочетание в строку поисковика, – а лишь демонстрирует условный индекс популярности от 0 до 100%. Стоит ли говорить, что год от года он растет. Причем, как на украинском, так и на русском языках.

Но гордятся в НБУ и официальными цифрами. Всемирный банк подсчитал, что по абсолютному объему валютной выручки, которую заробитчане заводят в страну, в 2016 году Украина вошла в ТОП-15 государств. А заграничные заработки украинцев в 2017 году достигли 8,4% от ВВП страны. Это 10-й результат между европейских и стран бывшего СССР.

Примерно на те же показатели рассчитывают чиновники и в 2018-м. По оценкам Нацбанка в нынешнем году заробитчане переведут в страну никак не меньше $9 млрд.

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