Рекордным по количеству потраченных на парламент денег стало голосование за назначение на должность генерального прокурора Украины Виктора Шокина

В частности, Онищенко выделил несколько наиболее дорогих голосований. Это проекты госбюджета 2015-2016 годов, назначение и отставка генпрокурора Виктора Шокина, новое назначение Юрия Луценко, отставка с должности председателя Службы безопасности Валентина Наливайченко, - говорится в его книге "Петр Пятый", очередной отрывок из которой опубликовало издание "Страна.ua".

" Скажем, голосование за отставку Наливайченко стоило 2-2,5 миллиона долларов. Через меня проходил миллион", - пишет Онищенко. Однако рекордным по количеству потраченных на парламент денег за весь период этой каденции стало голосование за назначение на должность генерального прокурора Украины Виктора Шокина. "Операция "Дорогой Шокин" - так называли ее на Банковой. Действующей власти эта кадровая рокировка обошлась в сумму, близкую к трем миллионам. Только через меня прошло 1,5 миллиона. Кстати, Порошенко мне должен за это голосование, я считаю. Тогда я сэкономил ему кучу денег", - утверждает нардеп-беглец.

По его словам, тогда руководитель Радикальной партии Олег Ляшко, например, требовал 10 миллионов долларов за голосование его фракции.

"Мы предлагали два миллиона и объясняли, что других расценок давно уже нет. Кризис, девальвация, пошел, Ляшко, лесом, короче. Но он упирался и стоял на своем. Торги продолжались долгое время, в стиле хорошего арабского демпинга, но в итоге нам удалось найти более лояльных депутатов, которые согласились голосовать за Шокина за меньшие, чем требовали радикалы, деньги", - рассказывает Онищенко. При этом Онищенко отмечает, что нынешние расценки на куплю-продажу депутатских голосов намного ниже, чем те, что были до Майдана. "Во время моих частных торгов с депутатами, когда я сбивал цену за каждое голосование, один из них в сердцах пожаловался, что не то нынче время, и вспомнил, как хорошо было раньше. Сейчас депутаты готовы продаваться по несколько десятков тысяч долларов, тогда как раньше такими тарифами даже на переговоры не выходили", - добавил он.

Напомним, у краинский депутат скорый Александр Онищенко, который находится в розыске за махинации с реализацией газа, вечером 18 апреля в эфире программы "Украинский формат" обнародовал часть записи разговора якобы при участии президента Петра Порошенко.