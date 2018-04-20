Компания намерена изменить логотип и сделать его "более соответствующим духу времени". Это связано с подготовкой к выпуску целой линейки электромобилей и попыткой восстановить имидж марки после дизельного скандала.

Новый символ представят в 2019 году, перед стартом массового выпуска электромобилей семейства I.D, передает со ссылкой на .

Модернизированная эмблема должна хорошо выглядеть и на передней части машины, и на экране смартфона.

В последние годы марка потеряла часть своей эмоциональной привлекательности, пытаясь быть "слишком по-немецки", убежден главный маркетолог компании Йохен Зенгпиль.

Нынешний логотип появился в 2012 году. По сравнению с эмблемой образца 2000 года, ему добавили визуального объема, но в целом символ из букв принципиально не менялся с 1978 года.

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