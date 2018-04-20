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"Пленки" Онищенко: Нефтегазовая компания "Карпатгаз" намерена подать на беглого нардепа в суд
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20.04.2018 20:25
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Украинская нефтегазовая компания "Карпатгаз", которую быстрый
народный депутат Александр Онищенко обвинил в участии в
коррупционной схеме, якобы организованной бывшим премьер-министром
Украины Арсением Яценюком, готовит против него судебный иск.
Онищенко публикует главы из книги "Петр Пятый" Фото: pravda.com.ua
"ООО" Карпатыгаз "готовит судебный иск, в частности к Александру
Онищенко, об опровержении недостоверной информации и защите своей
деловой репутации", – говорится в сообщении.Онищенко, который
сейчас скрывается от украинского следствия за рубежом, написал
книгу "Петр Пятый. Правдивая история об украинском
диктаторе". Так, он утверждает, что деньги на парламентские
выборы 2014 года тогдашний премьер-министр Яценюк заработал
$40 млн на коммерческой продаже газа, который предназначался для
населения по льготной цене. По словам Онищенко, фигурантом
схемы является ООО "Карпатыгаз".Яценюк в ответ заявил, что скорый
нардеп мстит ему за то, что правительство в свое время лишило
его коррупционных схем и влияния в Кабинете Министров.
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