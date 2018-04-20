Открытая граница и отсутствие какого-либо контроля привели к появлению тысяч россиян на Луганщине, рассказал Александр Ефремов.

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Обвиняемый по делу о госизмене и сепаратизме экс-глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Александр Ефремов рассказал подробности о присутствии россиян на Донбассе в начале оккупации в 2014 году. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

По словам Ефремова, начиная с 2014 года в Луганской области было полностью открыта граница с Россией, в результате чего на территорию Украины проникали тысячи российских граждан, чье передвижение никто не контролировал.

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