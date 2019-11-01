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США ввели санкции против Ирана, чтобы вести надзор за гражданской ядерной программой
01.11.2019 09:19
США ввели санкции касательно строительного сектора Ирана для того, чтобы вести надзор за гражданской ядерной программой Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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