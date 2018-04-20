Журналисты получили легкие телесные повреждения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области .

Днем 20 апреля журналист интернет-издания "Волинь24" и оператор "12 канала" из Луцка зашли на территорию одного из частных предприятий. Во время съемок на них напал один из работников учреждения.

В результате нападения журналисты получили легкие телесные повреждения. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам журналистов, они выполняли редакционное задание по разоблачению работы нелегальных заправочных станций Западного региона.