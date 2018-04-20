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На Тернопольщине избили журналистов во время съемок, - полиция
20.04.2018 20:28
На Тернопольщине избили журналистов во время съемок, - полиция
Журналисты получили легкие телесные повреждения
В Тернопольской области избили журналиста и оператора во время выполнения ими редакционного задания. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело.
На Тернопольщине избили журналистов во время съемок, - полиция фото: obozrevatel.com

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Днем 20 апреля журналист интернет-издания "Волинь24" и оператор "12 канала" из Луцка зашли на территорию одного из частных предприятий. Во время съемок на них напал один из работников учреждения.

В результате нападения журналисты получили легкие телесные повреждения. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам журналистов, они выполняли редакционное задание по разоблачению работы нелегальных заправочных станций Западного региона.

Напомним, что в феврале 2018 года в Украине зафиксировали 8 случаев применения силы против журналистов.

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