Россия может "устроить ад" в противостоянии с Западом, но не сможет победить, считает публицист и писатель Виктор Шендерович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шендерович: Соотношение военных сил было выяснено в истории с ЧВК "Вагнер" месяц назад Фото: Виктор Шендерович / Facebook "Единственное, чем Россия может шантажировать мир, – это разве что коллективным самоубийством. Потому что соотношение военных сил было выяснено в истории с ЧВК (частной военной компанией. – ) "Вагнер" месяц назад. Когда Америка решила сыграть с нами в нашу игру под названием "ихтамнет", – сказал он.По словам писателя, Россия сама "приготовила себе эти грабли"."Соотношение сил, конечно, не в нашу пользу. Мы можем устроить ад, но мы не можем победить. И тут снова возникает этот главный вопрос: симулирует Путин или действительно сошел с ума? И до какой степени это коллективное сумасшествие? Потому что генерал Шаманов (глава комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов. – ) уже говорит, что не исключает ядерной войны", – отметил Шендерович. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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