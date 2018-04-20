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Шендерович: Единственное, чем Россия может шантажировать мир, – разве что коллективным самоубийством
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20.04.2018 20:33
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Россия может "устроить ад" в противостоянии с Западом, но не сможет
победить, считает публицист и писатель Виктор Шендерович. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Шендерович:
Соотношение военных сил было выяснено в истории с ЧВК "Вагнер"
месяц назад Фото: Виктор Шендерович / Facebook "Единственное, чем
Россия может шантажировать мир, – это разве что коллективным
самоубийством. Потому что соотношение военных сил было выяснено в
истории с ЧВК (частной военной компанией. – )
"Вагнер" месяц назад. Когда Америка решила сыграть с нами в нашу
игру под названием "ихтамнет", – сказал он.По словам писателя,
Россия сама "приготовила себе эти грабли"."Соотношение сил,
конечно, не в нашу пользу. Мы можем устроить ад, но мы не можем
победить. И тут снова возникает этот главный вопрос: симулирует
Путин или действительно сошел с ума? И до какой степени это
коллективное сумасшествие? Потому что генерал Шаманов (глава
комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов. – ) уже
говорит, что не исключает ядерной войны", – отметил
Шендерович.
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