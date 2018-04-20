Авианосная ударная группа ВМС США, направляющаяся к берегам Сирии, приблизилась к Средиземному морю. В середине июня ее флагман — корабль управления «Маунт Уитни» нанесет визит в Одессу.

Итак, АУГ США уже непосредственно у входа в Средиземное море. По крайней мере, палубный тактический транспортный самолёт средней дальности Grumman C-2 Greyhound, разработанный для доставки грузов на палубу авианосцев, находящихся в море, выдал местонахождение АУГ в районе Азорских островов.

Напомню, что в состав АУГ входят:

— авианосец USS Harry S. Truman (CVN 75);

— Ракетный крейсер USS Normandy (CG 60);

— Эсминцы типа “Арли Бёрк” USS Farragut (DDG 99), USS Forrest Sherman (DDG 98), USS Bulkeley (DDG 84), USS Arleigh Burke (DDG 51);

Так же известно о сопровождении группы фрегатом ВМС Германии FGS Hessen (F 221) и о включении в группу ещё двух эсминцев USS Jason Dunham (DDG 109) и USS The Sullivans (DDG 68).

Собственно, ударная группа с таким огневым потенциалом просто так в регион не отправляется, а потому, можем в скором времени наблюдать за тем как “умные и красивые” снова будут освещать ночное небо над Дамаском. Вот только компанию им ещё может составить авиакрыло (90 ед.), превосходящее весь парк ВКС РФ размещённый в Сирии.

Мало того, флагман 6-го флота ВМФ США корабль управления «Маунт Уитни» (190-метровый плавучий штаб и «мозговой центр» 1970 года постройки) 15-16 июня нанесет официальный визит в Одессу.

Далі буде!

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