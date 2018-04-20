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В Кривом Роге изъяли рекордную партию метадона, - ФОТО
20.04.2018 20:36
В Кривом Роге изъяли рекордную партию метадона, - ФОТО
Двое жителей ОРДО организовали в частном доме производство синтетического наркотика
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили в Днепропетровской области нарколабораторию по изготовлению наркотического средства метадона.
В Кривом Роге изъяли рекордную партию метадона, - ФОТО Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители установили, что двое жителей временно оккупированных районов Донецкой области организовали в частном доме производство синтетического наркотика. Сырье для изготовления метадона наркодилеры получали по почте с одной из стран Восточной Азии.

"Во время обысков изъяли более 10 кг готового наркотика, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет более 10 млн гривен. Это крупнейшая партия в истории нашей страны. Правоохранители также обнаружили почти 300 кг ингредиентов и прекурсоров для изготовления еще около 100 кг метадона. Благодаря оперативным действиям сотрудников спецслужбы дельцы не успели реализовать ни грамма опасного наркотика", - сообщается на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Как выяснилось, часть "товара" злоумышленники планировали реализовывать на временно оккупированных боевиками территориях Донбасса "под крышей" главарей незаконных вооруженных формирований.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, военная прокуратура разоблачила сбыт амфетамина между личного состава одной из частей Черкасской области.

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