Двое жителей ОРДО организовали в частном доме производство синтетического наркотика

Правоохранители установили, что двое жителей временно оккупированных районов Донецкой области организовали в частном доме производство синтетического наркотика. Сырье для изготовления метадона наркодилеры получали по почте с одной из стран Восточной Азии.

"Во время обысков изъяли более 10 кг готового наркотика, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет более 10 млн гривен. Это крупнейшая партия в истории нашей страны. Правоохранители также обнаружили почти 300 кг ингредиентов и прекурсоров для изготовления еще около 100 кг метадона. Благодаря оперативным действиям сотрудников спецслужбы дельцы не успели реализовать ни грамма опасного наркотика", - сообщается на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Как выяснилось, часть "товара" злоумышленники планировали реализовывать на временно оккупированных боевиками территориях Донбасса "под крышей" главарей незаконных вооруженных формирований.

Фото: ssu.gov.ua