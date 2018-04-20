Сегодня в Одесском художественном музее на экскурсии-лекции, которую поводил его директор Александр Ройтбурд, появился неожиданный гость — генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Сегодня в Одесском художественном музее, который не так давно был у всех на устах, как журналистов, так и общественных деятелей, прошла открытая экскурсия-лекция, которую провел Александр Ройтбурд, информирует svodka.net.

И была бы она примечательна лишь тем, что её проводил лично новый директор многострадального музея, который, как верно выразился Борис Херсонский, был у одесской культурной мафии отобран “со взломом”, если бы не один замечательный момент – появление на экскурсии неожиданного гостя, генерального прокурора Украины Юрия Луценко!

Разумеется, появление Юрий Луценко, было обусловлено не только его интересом к произведениям искусства, но и к судьбе художественного музея, за который не так давно точились настоящие баталии между неравнодушными одесситами и представителями, мало что общего имеющими с культурной прослойкой города. В ходе экскурсии эта догадка подтвердилась, поскольку генеральный прокурор Украины заверил всех присутствующих, что он будет помогать развитию музея, в частности, поспособствует возвращению в музей работы Караваджо “Поцелуй Иуды”, украденной в 2008 году.

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В ходе же экскурсии Александр Ройтбурд, воспользовавшись такой возможностью, часто акцентировал внимание и на незавидном состоянии музея, в котором собраны поистине уникальные образцы искусства. Причем в некоторых залах крыша представляет куда большую угрозу для картин, чем время и алчные люди.

В целом, экскурсия получилась очень познавательной и, я бы сказал, увлекательной, даже без учета высокопоставленного сюрприза. Ведь Одесский художественный музей — это не только сокровищница произведений искусства, но и памятник архитектуры, с богатой и насыщенной историей, которую необходимо оберегать и приумножать. И сегодня он, как никогда, требует к себе повышенного внимания как одесситов, так и людей в высоких кабинетах. И, похоже, это внимание было привлечено.

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