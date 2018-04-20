20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья в Мексиканском заливе загорелась и затонула нефтяная платформа Deepwater Horizon. В Атлантический океан вылилось около 5 млн баррелей нефти.

Аварию, которая стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории , назвали "нефтяным Чернобылем", передает со ссылкой на .

В момент взрыва на платформе погибли 11 человек, 17 пострадали. Еще двое погибли при ликвидации последствий катастрофы.

Повреждения труб скважины произошло на глубине 1500 метров. Нефть лилась в океан со скоростью 760 тыс. литров в сутки. Остановить отток удалось только спустя 152 дня. За это время нефтяное пятно охватила 75 тыс. кв. км.

Вследствие катастрофы от загрязнения пострадали все штаты , имеющие выход к Мексиканскому заливу. Среди них Алабама, Миссисипи и Флорида. На побережьях проявляли тысячи мертвых животных и птиц. Среди них было собрано более 6 тыс. мертвых птиц, 600 морских черепах, 100 дельфинов.

Как оказалось, взрыв произошел из-за утечки метана. Он распространился по буровой платформе через вентиляционную систему. Аварийный предохранитель, который должен был автоматически заблокировать скважину в случае аварии, не сработал.

Главным виновником трагедии признали компанию. А причиной катастрофы назвали желание сэкономить во время разработки скважины, что повлияло на соблюдение правил безопасности.

На владельцев месторождения начали массово подавать в суд. В целом - более 100 тыс. исков. Ведь из-за запрета рыбного промысла в трети всей акватории Мексиканского залива без работы остались более 150 тыс. рыболовов и работников ресторанов. Также был введен полугодовой мораторий на глубоководное бурение, что привело к потере 13 тыс. рабочих мест. Потери туристической отрасли были оценены в $23 млрд.

Чтобы прекратить разлив нефти, в скважину была установлена 75-тонная заглушка. Утечку нефти удалось остановить путем закачки в середину специального цементного раствора. Катастрофа стоила компании более $20 млрд.

10 апреля 2010 года под российским Смоленском разбился самолет ТУ-154М. На его борту были 96 человек все они погибли. В апреле этого года стало известно, что польские судмедэксперты обнаружили 69 фрагментов тел 26 жертв Смоленской катастрофы в гробах других людей.

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