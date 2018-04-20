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"Пленки" Онищенко: нефтегазовая компания "Карпатыгаз" намерена подать на беглого нардепа в суд
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20.04.2018 20:41
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Украинская нефтегазовая компания "Карпатыгаз", которую скорый
народный депутат Александр Онищенко обвинил в участии в
коррупционной схеме, якобы организованной бывшим премьер-министром
Украины Арсением Яценюком, готовит против него судебный иск. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Онищенко публикует
главы из книги "Петр Пятый" Фото: pravda.com.ua "ООО "Карпатыгаз"
готовит судебный иск, в частности, к Александру Онищенко, об
опровержении недостоверной информации и защите своей деловой
репутации", – говорится в сообщении.Онищенко, который сейчас
скрывается от украинского следствия за рубежом, написал книгу "Петр
Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Так, он
утверждает, что деньги на парламентские выборы 2014 года тогдашний
премьер-министр Яценюк заработал $40 млн на коммерческой
продаже газа, который предназначался для населения по льготной
цене. По словам Онищенко, фигурантом схемы является ООО
"Карпатыгаз".Яценюк в ответ заявил, что быстрый нардеп мстит ему за
то, что правительство в свое время лишило его коррупционных
схем и влияния в Кабинете Министров.
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