Украинская нефтегазовая компания "Карпатыгаз", которую скорый народный депутат Александр Онищенко обвинил в участии в коррупционной схеме, якобы организованной бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, готовит против него судебный иск. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Онищенко публикует главы из книги "Петр Пятый" Фото: pravda.com.ua "ООО "Карпатыгаз" готовит судебный иск, в частности, к Александру Онищенко, об опровержении недостоверной информации и защите своей деловой репутации", – говорится в сообщении.Онищенко, который сейчас скрывается от украинского следствия за рубежом, написал книгу "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Так, он утверждает, что деньги на парламентские выборы 2014 года тогдашний премьер-министр Яценюк заработал $40 млн на коммерческой продаже газа, который предназначался для населения по льготной цене. По словам Онищенко, фигурантом схемы является ООО "Карпатыгаз".Яценюк в ответ заявил, что быстрый нардеп мстит ему за то, что правительство в свое время лишило его коррупционных схем и влияния в Кабинете Министров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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