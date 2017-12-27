Утвержденный документ предполагает метод пошагового распределения издержек «сверху вниз»

Кабинет министров утвердил методику расчета медицинских услуг в Украине, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщают «Українські новини».

Соответствующая методика направлена на обеспечение стандартизации и унификации подходов к учету издержек в медучреждениях, а также на обеспечение установки принципов нацсистемы расчета стоимости услуг медобслуживания, которые финансируются за счет госбюджета.

Утвержденный документ предполагает метод пошагового распределения издержек «сверху вниз» от административных подразделений до клинических отделений, для которых рассчитывается конечная стоимость единицы медуслуги (выписанный пациент, койко-день в стационаре больницы).

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Также методика предполагает критерии распределения издержек на прямые и непрямые, а также формулы для расчета их распределения.

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