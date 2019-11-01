Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без существенных осадков. Ночью и утром в западных, кое-где северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на Левобережье кое-где 7-10° мороза, днем ​​3-8° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 12°, в восточных областях 0-3° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура ночью 2-4° мороза, днем ​​5-7° тепла, на Киевщине ночью 1-6° мороза, днем ​​3-8° тепла, ночью и утром кое-где туман.

Согласно прогнозу, 2 ноября без осадков, лишь на Закарпатье днем ​​небольшой дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​4-9° тепла; в восточной части ночью 5-10° мороза, днем ​​1-6° тепла; на крайнем юге страны и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​6-11° тепла.

3 ноября в западных, северных и кое-где центральных областях небольшой дождь (ночью на севере Левобережья с мокрым снегом), в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12°, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 16° тепла, в восточной части ночью 2-7° мороза, днем ​​4-9° тепла.

Ветер южный, 7-12 м/с, 2 ноября ночью в западных, днем ​​и в северных и центральных областях, 3 ноября в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

На Киевщине 2 ноября без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​4-9° тепла. 3 ноября ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12°. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​2 ноября и в течении 3 ноября порывы 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют 4 ноября в западных, ночью кое-где и в северных областях небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 4-9° тепла, на крайнем западе страны и побережье Черного моря до 12°, днем ​​12-17°, в южной части до 20°, на востоке страны и севере Левобережья ночью 0-6° тепла, днем ​​9-14°.

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