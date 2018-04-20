|Балуха хотят на трое суток посадить в карцер, - правозащитники
|20.04.2018 20:44
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Балуха обвиняют в "нарушении правил внутреннего распорядка"Осужденного в аннексированном Россией Крыму украинца активиста Владимира Балуха, который голодает от 19 марта, намерены отправить в карцер СИЗО Симферополя.
Фото: facebook.com/crimeahrg
По данным правозащитников, Балуха обвиняют в "нарушении правил внутреннего распорядка".
"В карцере украинец будет находиться трое суток. Решение о помещении человека в карцер принимает комиссия из сотрудников СИЗО. Заключенным, которые находятся в карцере, запрещается переписка, свидания, кроме свиданий с адвокатом, а также приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Они не имеют права получать посылки и передачи, а пользоваться спальным местом можно только в умышленно отведенные ночью часы", - сообщает Радио Свобода со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
При этом, по данным правозащитников, Балух в карцер еще не переведен за того, что существует очередь на отбывания такого наказания, связанная с переполнением СИЗО.
Публичных комментариев представителей крымского СИЗО по этому поводу нет.
Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в аннексированном Крыму, объявил бессрочную голодовку.
Напомним, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крым 16 января приговорил крымского активиста Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4,6 тыс. грн).