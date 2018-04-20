Балуха обвиняют в "нарушении правил внутреннего распорядка"

По данным правозащитников, Балуха обвиняют в "нарушении правил внутреннего распорядка".

"В карцере украинец будет находиться трое суток. Решение о помещении человека в карцер принимает комиссия из сотрудников СИЗО. Заключенным, которые находятся в карцере, запрещается переписка, свидания, кроме свиданий с адвокатом, а также приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Они не имеют права получать посылки и передачи, а пользоваться спальным местом можно только в умышленно отведенные ночью часы", - сообщает Радио Свобода со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

При этом, по данным правозащитников, Балух в карцер еще не переведен за того, что существует очередь на отбывания такого наказания, связанная с переполнением СИЗО.

Публичных комментариев представителей крымского СИЗО по этому поводу нет.

Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в аннексированном Крыму, объявил бессрочную голодовку.