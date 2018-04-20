Российские корабли опасно активизировались в Азовском море, а войска президента РФ Владимира Путина могут пойти на применение оружия.

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Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в интервью «Апострофу», информирует svodka.net.

«Чего ждать от России? Еще в 2013 году с той стороны был таранный захват наших рыбаков с использованием оружия, в результате которого были погибшие. Поэтому можно ожидать различных действий с их стороны, вплоть до применения оружия – морского, тактического», – отметил Романенко.

По его словам, Россия укрепляет свои силы в Азовском море и пытается занимать агрессивную позицию.

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«Они могут пойти на любые провокации, обострения с использованием различных катеров. Масштабных операций, думаю, не будет, но они пытаются на любом направлении задавить, показать свой приоритет и так далее. Но выше тактических действий ничего не будет, по крайней мере на нынешний момент», – спрогнозировал экс-замглавы Генштабы ВСУ.

Романенко добавил, что Украине необходимо наращивать силы.

«Конечно же, они действуют не просто так. Это значит, что Путин дал на это добро. Нам же необходимо наращивать силы со своей стороны и решать эти вопросы с помощью пограничников, подразделений военно-морских и сухопутных сил», – резюмировал Романенко.

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Как сообщалось, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель «Норд» под российским флагом. 16 апреля разведка штаба АТО заметила активизацию кораблей РФ в акватории Азовского моря.

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