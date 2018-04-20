Дерматологи и диетологи провели исследование, в ходе которого выяснили, что сахар ускоряет процесс старения. Об этом сообщает HealthyStyle .

Диетолог Мишель Шевалле-Хедж рассказала, что из-за употребления сахара в теле человека появляются вредные молекулы - конечные продукты гликирования, которые повреждают коллаген и эластин. Также при частом потреблении сахара антиоксиданты, способствующие сохранять здоровый и свежий вид кожи, сокращаются.

Она отметила, что многие люди не подозревают, что вместе с хлебом, хлопьями, батончиками мюсли, спортивными напитками и йогуртами потребляют сахар. Именно следовательно можно реально изменить состояние кожи, сократив количество употребляемого сахара.

Кроме того, доктор Филипп Артеми уточнил, что солнце и генетика больше влияют на состояние кожи. Поэтому сокращение количества потребляемого сахара отразится на организме, однако морщины не начнут пропадать прямо на глазах.

Как сообщал svodka.net.uа, эксперты вывели гречку по "полезности" для организма на первое место . Эта крупа сбалансирована по аминокислотному составу, в ней много белка, есть железо и много других полезных веществ.

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