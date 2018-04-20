|Законопроект Рыбалки о кредитных союзах окрестили лоббистским
|20.04.2018 20:49
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Законопроект о кредитных союзах (№6405) является лоббистским и его принятие не имеет ничего общего с реформами. Такое мнение в комментарии высказал председатель наблюдательного совета Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих Ростислав Гайдаенко, комментируя законодательную инициативу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки (законопроект "О кредитных союзах"), передает
"Данный законопроект является лоббистским. А лоббируют его по одной причине. В 2015 году Президент издал приказ о Стратегии устойчивого развития "Украина-2020", которая предусматривает введение 62 реформ и программ в различных направлениях развития государства. Среди них, реформа финсектора, - и там поднимается вопрос о необходимости принятия комплексного законодательства, которое урегулирует деятельность кредитных союзов. А принятие проекта Закона № 6405 в действующей редакции просто поставит "галочку" в списке выполненных реформ", - пояснил знаток.
Также, Гайдаенко раскритиковал намерения нардепов, позволить юридическим лицам так же, как и гражданам, приобретать членство в кредитном союзе, а затем, пользоваться его услугами.
По его словам, такая идея имеет право на жизнь, однако не в нынешних условиях, когда в Украине Фонд гарантирования вкладов действует как "рейдер" и просто уничтожает финансовые институты.
Напомним, ранее законопроект Рыбалки "О кредитных союзах" раскритиковали специалисты Главного экспертного управления ВР. О наличии в нем коррупционной составляющей заявила и руководитель "БЮТ" Юлия Тимошенко.
Также, документ раскритиковали и юристы.
"Когда я ознакомился с законопроектом № 6405, я понял, что целью является не изменения и улучшения работы кредитных союзов, и не является целью защита граждан, членов этих союзов ... Очевидно другое - указанному комитету (по финансовой политике и банковской деятельности - ред.) хотелось залезть в деятельность чужих комитетов.
Представьте себе, что простым законом о кредитных союзах вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, где держателем земельных участков сельскохозяйственного назначения и прав аренды на них могут быть не только банки, но и кредитные союзы. То есть, кто-то готовит под свой кредитный союз то, чтобы под него складывать земельные участки", - подчеркнул Кармазин.
Отметим, что все законодательные инициативы Рыбалки преимущественно являются провальными.
Так, к примеру, в декабре прошлого года финкомитет ВР отказался поддержать законопроект нардепа о кредитном реестре.
Впоследствии этот документ провалил и парламент.
Также, в июне прошлого года, Рада отказалась поддержать законопроект Рыбалки об электронных переводах.
Его же законопроект о криптовалюте, зарегистрированный осенью прошлого года, раскритиковали сразу и в НБУ, и в Bitcoin Foundation, назвав его пустым и бессодержательным.
Самого же Рыбалку в конце 2017 года даже освободили от должности председателя финансового комитета. А согласно рейтингу аналитической системы "Слово и дело", "радикал" оказался самым большим популистом своего Комитета ВР.