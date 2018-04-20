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"Моя позиция в национализме могла кому-то не нравиться". Депутат от "Свободы" назвала провокацией пост с поздравлением Гитлера
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20.04.2018 20:49
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По словам депутата Львовского горсовета от "Свободы" Марьяны Батюк,
ее родственники пережили немецкую оккупацию, следовательно к
Адольфу Гитлеру она относится так же, как и к коммунистам. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Батюк:
Я очень расстроена, даже злая Фото: Мар'яна Батюк / Facebook
"На самом деле это сообщение я не размещала. Как оказалось, это был
перепост, и когда я увидела сообщение, то, конечно, сразу его
удалила, кстати, не дочитав до конца, но увидев фотографию и первые
слова", – сказала она.По словам Батюк, родственники ее
родителей пострадали от оккупации гитлеровцев, следовательно к
Гитлеру она относится так же, как и к коммунистам."Считаю, что это
какая-то провокация. Возможно, кто-то взломал мою страницу или
как-то это случилось, о чем я говорить не могу, потому что я очень
расстроена. Даже злая от этого всего", – заявила депутат.Она
предположила, что происходящее направлено или против нее лично, или
против политической силы, которую она представляет."Моя позиция в
национализме, [по поводу] красно-черного флага могла кому-то не
нравиться... Считаю, что против меня кто-то хорошо
поработал", – отметила Батюк.Она добавила, что обратилась к
друзьям, "которые работают в IT-сфере", чтобы попробовать выяснить,
кто и когда мог опубликовать это сообщение на ее странице в
Facebook.ВИДЕОВидео: NewsOne / YouTube В сообщении о
Гитлере, которое появилось на странице депутата утром 20 апреля,
было написано: "Великий человек, как ни крути". Были также
приведены цитаты из книги Гитлера "Моя борьба". На данный момент
публикация на странице депутата отсутствует.
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