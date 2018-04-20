По словам депутата Львовского горсовета от "Свободы" Марьяны Батюк, ее родственники пережили немецкую оккупацию, следовательно к Адольфу Гитлеру она относится так же, как и к коммунистам. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Батюк: Я очень расстроена, даже злая Фото: Мар'яна Батюк / Facebook "На самом деле это сообщение я не размещала. Как оказалось, это был перепост, и когда я увидела сообщение, то, конечно, сразу его удалила, кстати, не дочитав до конца, но увидев фотографию и первые слова", – сказала она.По словам Батюк, родственники ее родителей пострадали от оккупации гитлеровцев, следовательно к Гитлеру она относится так же, как и к коммунистам."Считаю, что это какая-то провокация. Возможно, кто-то взломал мою страницу или как-то это случилось, о чем я говорить не могу, потому что я очень расстроена. Даже злая от этого всего", – заявила депутат.Она предположила, что происходящее направлено или против нее лично, или против политической силы, которую она представляет."Моя позиция в национализме, [по поводу] красно-черного флага могла кому-то не нравиться... Считаю, что против меня кто-то хорошо поработал", – отметила Батюк.Она добавила, что обратилась к друзьям, "которые работают в IT-сфере", чтобы попробовать выяснить, кто и когда мог опубликовать это сообщение на ее странице в Facebook.ВИДЕО Видео: NewsOne / YouTube В сообщении о Гитлере, которое появилось на странице депутата утром 20 апреля, было написано: "Великий человек, как ни крути". Были также приведены цитаты из книги Гитлера "Моя борьба". На данный момент публикация на странице депутата отсутствует. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что она батюк это как Теги: политика