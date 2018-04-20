Исследователи из Университета Эдинбурга тщательно изучили ДНК человека, и обнаружили, что тяжелые психические расстройства, в том числе те, которые медикаментозному лечению не поддаются, развиваются не только в результате тяжелых потрясений.

В соответствии с данными генетиков, в ДНК человека содержится не меньше 80 генов, которые могут повлиять на биохимические процессы в мозге. Эти же гены, по словам специалистов, способны теснить центральную нервную систему человека, информирует svodka.net.

Иначе говоря, часть человечества генетически предрасположена к более раннему развитию депрессий, которые протекают в особенно тяжелых формах. Исследователи проанализировали генетический код 300 тыс. человек из базы данных Biobank и выявили, что наследственные генетические заболевания грозят не только склонностью к шизофрении или диабету, врожденным порокам сердца, но также и к тяжелым психическим расстройствам, способным развиваться у совершенно здоровых людей.

Эксперты подчеркивают, что специальная генетическая экспертиза, в настоящее время разрабатываемая специалистами Университета Эдинбурга, позволит любому желающему выявить факторы риска и пройти специальный курс лечения, если унаследованный недостаток ДНК заявит о себе.

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