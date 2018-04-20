В пятницу во время протестов в столице Армении, Ереване, по состоянию на 18:00 по местному времени (17:00 по Киеву) были задержаны 233 активиста. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", ссылаясь на полицию Армении, передает

Сообщается, что с утра 20 апреля протестующие перекрыли ряд дорог в армянской столице. Между тем, на площади Республики в Ереване вечером 20 апреля начался митинг.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты проходят и в других крупных городах Армении.

Перед окончанием полномочий Саргсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.

Участники протестов обвиняют Саргсяна в захвате власти в стране. Лидер протестующих, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о "революционной ситуации" в Армении и начале "народной ненасильственной бархатной революции".

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