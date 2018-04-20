15 детей в возрасте от 10 до 12 лет попали в больницы Лисичанска и
Северодонецка Луганской области после того, как их покормили в
одном их заведений общественного питания. Полиция устанавливает
лиц, причастных к совершению правонарушения Фото: lg.npu.gov.ua На
мероприятии в одном из заведений общественного питания детей
покормили заранее приготовленными завтраками. Уже через несколько
часов после еды 15 из 22 детей были госпитализированы.Сейчас они
находятся в больницах Северодонецка и Лисичанска.Полиция
устанавливает лиц, причастных к совершению
правонарушения. Открыто уголовное производство по статье
Уголовного кодекса Украины "нарушение санитарных правил и норм по
предотвращению инфекционных заболеваний и массовых
отравлений".Глава Луганской областной военно-гражданской
администрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook сообщил, что
двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные
находятся в состоянии средней тяжести.
https://www.facebook.com/YuriyGarbuzz/posts/2071228116487642
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