15 детей в возрасте от 10 до 12 лет попали в больницы Лисичанска и Северодонецка Луганской области после того, как их покормили в одном их заведений общественного питания. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению правонарушения Фото: lg.npu.gov.ua На мероприятии в одном из заведений общественного питания детей покормили заранее приготовленными завтраками. Уже через несколько часов после еды 15 из 22 детей были госпитализированы.Сейчас они находятся в больницах Северодонецка и Лисичанска.Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению правонарушения. Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook сообщил, что двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные находятся в состоянии средней тяжести. https://www.facebook.com/YuriyGarbuzz/posts/2071228116487642 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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