Советский космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет. Об этом говорится на сайте Центра подготовки космонавтов РФ, передает

"... на 77 году вдруг ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов", - говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что космонавт скончался 19 апреля.

В Центре также отметили, что Ляхов является представителем одного из первых поколений космонавтов СССР. Он сделал три космических полета продолжительностью более 333 суток, а также три выхода в открытый космос общей продолжительностью 7 часов 8 минут. Кроме того, он участвовал в экспедициях на орбитальные станции "Салют-6" и "Салют-7".

Напомним, Леонид Каденюк ушел из жизни на 68-м году жизни в Киеве, в парке Царское село.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира