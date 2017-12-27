Украинский фильм о защитниках донецкого аэропорта "Киборги" собрал 19 348 846 гривен за первые три недели проката, сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

Известно, что фильм посмотрели уже 263 707 зрителей.

Известно также, что пять гривен с каждого билета будут перечислены в фонд помощи украинской армии "Вернись живим" в рамках акции #Янебайдужий. Собранные деньги будут перечислены семьям погибших защитников ДАП.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" стал рекордсменом по кассовым сбором между национальных фильмов в украинском прокате.

"Фильм "Киборги" установил новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд - 8 186 701 гривен! Поздравляю всех, кто сделал этот результат возможным", - говорится в сообщении.

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