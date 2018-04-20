В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинцы смогут находится на территории китайской провинции Хайнань без виз строком до 30 дней. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В МИД Украины сообщили, что украинцы смогут ездить в китайскую провинцию Хайнань без виз Фото: Юлия Кочетова / Gordonua.com "Украина входит в перечень стран, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней", – заявили в ведомстве. В МИД уточнили, что упрощенный порядок въезда будет применяться для туристических поездок как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина ведет переговоры о либерализации визового режима с 20 странами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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