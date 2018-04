В пятницу, 20 апреля, известный шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, который более известен как Avicii, скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщает TMZ .

Музыкант умер в столице Омана городе Маскат.

"С глубокой скорбью мы объявляем об уходе Тима Берглинга, также известного, как Avicii. Он был найден мертвым в Маскате. Семья опустошена, и мы просим всех почитать их потребность в уединении в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет", - сказал представитель Avicii.

Согласно предварительной информации, диджей умер из-за панкреатита, с которым он долгое время боролся.

Известно, что Avicii прославился в 2010 году после синлов "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По версии Forbes он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 миллионов долларов в 2013 году.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 19 апреля, в Великобритании на 62 году жизни умер известный диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира