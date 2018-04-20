Лучше сорок лет блуждать в поисках настоящей демократии, чем один год жить при диктатуре. Потому что поиск демократии — это жизнь. А диктатура — это смерть.

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Самое страшное — когда коммунистическая диктатура определяет каждый шаг существования человека, а после смерти тирана наступает неизвестность для всех, информирует svodka.net.

От коммунизма и его порядков отвыкли все. И Запад, и даже те страны, которые десятилетиями жили при коммунистическом строе.

Избрание Мигеля Диаса-Канеля новым председателем Государственного совета и Совета министров Кубы многие уже называют окончанием эры Кастро. Хотя Рауль Кастро Рус, кубинский правитель и брат диктатора Фиделя Кастро, остаётся первым секретарем ЦК компартии Кубы. А в коммунистическом мире заведено так: кто возглавляет партию — возглавляет государство. Мы это прекрасно знали, когда жили в Советском Союзе. Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв были партийными руководителями. Государственная должность была лишь дополнением к их власти.

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Да и на Кубе Фидель Кастро стал главой Государственного Совета только через 17 лет после прихода к власти. До этого номинальным главой государства был Освальдо Дортикос Торрадо — последний президент Кубы. Последний потому, что пост президента коммунисты в 1976 году ликвидировали, подражая своим советским покровителям. Им очень важно было показать, что настоящий глава страны — первый секретарь ЦК. Поэтому ни Фидель, ни Рауль Кастро никогда не были президентами Кубы.

Не стал им и новый номинальный руководитель несчастного острова. Он возглавил коллективный орган — Государственный совет.

Можно, конечно, сказать, что все это не имеет особого значения. Рауль Кастро стар, а Диас-Канель станет его преемником. Но этого как раз не знает никто. Диаса-Канеля выбрал сам правитель. Когда Рауль Кастро умрет, с его пожеланиями никто не будет считаться. В борьбе за власть между кубинских коммунистов победит самый сильный. Может, это будет новый председатель Госсовета. А, может быть, его арестуют и посадят за коррупционные преступления. Будущего Кубы не может знать сегодня никто.

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И это и есть самое страшное — когда коммунистическая диктатура определяет каждый шаг существования человека, а после смерти тирана наступает неизвестность для всех — от членов политбюро до простых людей. Когда может наступить избавление — а может начаться новая, худшая тирания. Когда никто не может гарантировать тебе, что ты проживешь намного дольше немощного старика, когда-то захватившего власть в твоей стране.

Это то, от чего нам удалось уйти благодаря краху Советского Союза. То, от чего мы отбиваемся в противостоянии с путинской Россией — ведь этой страной уже 18 лет руководит самый настоящий авторитарный правитель. И то, о чем мечтают многие наши соотечественники — о «сильной руке», о «хозяине», который наведёт порядок, не считаясь с мнением людей. О Фиделе Кастро, о Путине. Ну, хорошо, о генерале Пиночете — тот хотя бы не был коммунистом.

Нет, друзья мои. Лучше сорок лет блуждать в поисках настоящей демократии, чем один год жить при диктатуре. Потому что поиск демократии — это жизнь. А диктатура — это смерть. Никто не знает, кому удастся ее пережить.

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