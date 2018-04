Шведский ди-джей Тим Берглинг, известный публике как Avicii, умер в возрасте 28 лет в пятницу, 20 апреля. Такую информацию подтвердил его агент, передает со ссылкой на Hollywoodreporter.

"С глубокой грустью мы объявляем о потере Тима Берглинга, также известного как "Avicii". Он был найден мертвым в г. Мускат, Оман, в этот вечер в пятницу, 20 апреля. Семья опустошена, и мы просим всех, пожалуйста, почитать их потребность в конфиденциальности в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет предоставлено", - заявил он.

Avicii прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.

