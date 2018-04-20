Мэра Львова Андрея Садового "фактически опустили", не пустив во Львове на встречу президента Украины Петра Порошенко, считает нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин. Порошенко (справа) извинился перед Садовым за случай Фото: Khrystyna Protsak / Facebook "Мэра города не пустили на встречу с приехавшим во Львов президентом! Не пустили! Фактически – опустили! Если бы такое случилось в Харькове, а я был бы в то время мэром – не пустили бы Ющенко (экс-президент Украины Виктор Ющенко. – ). (Нечто подобное у нас и было!) После этого удивить меня дебилизмом в работе АП и таких же придурков из мэрии Садового будет трудно!" – написал нардеп. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405876693208935&id=100013598226162 Садового не пустили в зал Львовского национальном университете имени Ивана Франко, где Порошенко проводил встречу с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовской области. Фамилии мэра не оказалось в списке приглашенных, отметила руководитель пресс-службы Львовского горсовета Христина Процак.Позже она сообщила в Facebook, что Порошенко извинился перед Садовым за случай в университете. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пустили порошенко встречу садового мэра Теги: политика