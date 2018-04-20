|Добкин о недопуске Садового на встречу Порошенко: Если бы я был мэром – не пустили бы президента
|20.04.2018 21:13
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405876693208935&id=100013598226162
Садового не пустили в зал Львовского национальном университете имени Ивана Франко, где Порошенко проводил встречу с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовской области. Фамилии мэра не оказалось в списке приглашенных, отметила руководитель пресс-службы Львовского горсовета Христина Процак.Позже она сообщила в Facebook, что Порошенко извинился перед Садовым за случай в университете.
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