Сотрудники вместе с Нацполицией и прокуратурой задержали в гражданина России. Он угрожал предпринимателю распространением компрометирующей информации.

Злоумышленник переехал в Украину в начале года. Он через общий круг друзей познакомился со столичным коммерсантом и начал собирать информацию о его бизнесе и семье,передает со ссылкой на .

Шантажист требовал $ 250 тыс. за неразглашение личной информации о бизнесмене и его семье.

Сотрудники задержали злоумышленника в одном из заведений общественного питания в центре во время получения аванса в размере $ 7 тыс.

Против шантажиста открыли уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия.

В разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась производством и сбытом оружия и боеприпасов. Преступников отслеживали почти 6 месяцев, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

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