Новый президент Франции заявляет о необходимости ускорить динамику в переговорах о "деэскалации" ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью LB рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Франции , передает со ссылкой на .

В частности, по его словам, в планах Франции придать новый импульс урегулированию ситуации на Донбассе, ввести антироссийские санкции, мешать французским симпатиям к России и сепаратистам на Донбассе.

"Когда избрали нового президента (Макрона, - ред.), мы увидели в основных параметрах продолжение этой политической линии. Положительным фактором является то, что, сам Макрон человек очень деятельный, которая пытается ввести изменения во многих сферах, в том числе придать новую динамику "Минскому процессу", - заявил он.

Однако, по мнению политика, главным фактором, тормозящим "Минский процесс", является "нежелание России разблокировать ситуацию и сделать вклад в выполнение Минских договоренностей".

Также посол сообщил о большом потенциале украино-французского сотрудничества.

Напомним, как сообщалось ранее, президент Украины встретился с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом. Порошенко поблагодарил министра за поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию относительно непризнания выборов президента России на территории Крыма.

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