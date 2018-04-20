Он отметил, что самое дорогое было голосование на назначения на должность генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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Депутат-беглец Александр Онищенко в своей книге «Петр пятый» рассказал о коррупционных голосованиях, которые происходили в Верховной Раде. , информирует svodka.net.

Он отмечает, что больше только денег прошло через парламент во время голосования за назначение на должность генпрокурора Украины Виктора Шокина.

«Операция «Дорогой Шокин» – так называли ее на Банковой. Действующей власти эта кадровая рокировка обошлась в сумму, близкую к трем миллионам. Только через меня прошло 1,5 миллиона. Кстати, Порошенко мне должен за это голосование, я считаю. Тогда я сэкономил ему кучу денег», – пишет Онищенко.

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Онищенко выделил также несколько дорогих голосований: проекты госбюджетов 2015-2016 годов, новое назначение Юрия Луценко и отставка с должности председателя Службы безопасности Валентина Наливайченко.

Депутат-беглец не скрывает, что во время голосования за отставку Наливайченко через него прошел миллион. «Скажем, голосование за отставку Наливайченко стоило 2-2,5 миллиона долларов. Через меня проходил миллион», – сообщает Онищенко.

Он также заявляет, что Олег Ляшко за голосование своей фракции потребовал 10 млн дол. «Мы предлагали два миллиона и объясняли, что других расценок давно уже нет. Кризис, девальвация, пошел, Ляшко, лесом, короче. Но он упирался и стоял на своем», – отмечает он.

Онищенко заявил о готовности передать пленки якобы разговора с президентом Петром Порошенко о связанных с ним коррупционных схемах.

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