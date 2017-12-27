Ночью в небе над Одессой было зафиксировано неизвестного происхождения свечение. Необычное явление заметили жители разных районов города: поселка Котовского, 7 км, центральных районов.

Особенно чётко его можно было наблюдать в районе Одесского морского порта, пишет со ссылкой на .

Светящаяся воронка — так охарактеризовали объект пользователи соцсетей, озвучивая и версии его происхождения. Самолёт, ракета, корабль, НЛО.

Позже выяснилось, что в то же самое время — в 5:30 утра — похожий светящийся объект в небе видели над Вилково и Запорожьем, на Донбассе, в соседней Молдове и даже в Турции.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира