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В Киеве вводится ограничение скорости до 50 км/час
01.11.2019 09:37
Целый ряд улиц Киев попал под введение ограничения скорости до 50 км/час Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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