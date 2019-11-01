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В Киеве вводится ограничение скорости до 50 км/час
01.11.2019 09:37
Целый ряд улиц Киев попал под введение ограничения скорости до 50 км/час
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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