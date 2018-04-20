По факту проведут служебное расследование

"Несмотря на многочисленные инструктажи, предупреждения и приказы командования о строгом соблюдении мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне "Широкий Лан" произошел разрыв колена искрогасителя. В результате травмирован военнослужащий" , - говорится в сообщении 28-й отдельной механизированной бригады в Facebook .

По данному факту на полигоне проведут служебное расследование.

Напомним, в сеть попали фото полигона с затопленными палатками, в которых нельзя спать, также на фотографиях было видно, что вся территория палаточного лагеря была в воде и грязи.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона начала расследование по факту ненадлежащих условий на полигоне "Широкий Лан" по ч. 3 ст. 425 УК Украины ( "Небрежное отношение к военной службе»).