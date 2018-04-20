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На полигоне в Широком Лане из-за разрыва искрогасителя было ранено военнослужащего
20.04.2018 21:24
На полигоне в Широком Лане из-за разрыва искрогасителя было ранено военнослужащего
По факту проведут служебное расследование
На полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области был ранен военнослужащий - из-за разрыва колена искрогасителя.
На полигоне в Широком Лане из-за разрыва искрогасителя было ранено военнослужащего Фото: пресс-служба Минобороны

"Несмотря на многочисленные инструктажи, предупреждения и приказы командования о строгом соблюдении мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне "Широкий Лан" произошел разрыв колена искрогасителя. В результате травмирован военнослужащий" , - говорится в сообщении 28-й отдельной механизированной бригады в Facebook .

По данному факту на полигоне проведут служебное расследование.

Напомним,  в сеть попали фото  полигона с затопленными палатками, в которых нельзя спать, также на фотографиях было видно, что вся территория палаточного лагеря была в воде и грязи.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона  начала расследование  по факту ненадлежащих условий на полигоне "Широкий Лан" по ч. 3 ст. 425 УК Украины ( "Небрежное отношение к военной службе»).

13 марта в результате пожара на полигоне "Широкий лан"  один военный погиб  и еще семеро пострадали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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