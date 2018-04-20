68-летний воспитатель "Арсенала" Арсен Венгер покинет свой пост по окончании сезона 2017/18 годов, сообщает со ссылкой на сайт "Арсенала".

"После долгих раздумий и последующих обсуждений с клубом, я пришел к выводу, что будет правильно покинуть команду в конце сезона. Благодарен, что имел возможность служить клубу столько памятных лет. Все это время я руководил им с полной самоотдачей и честностью. Призываю болельщиков поддерживать команду, чтобы финишировать как можно выше. Все, кто любит "Арсенал", - позаботьтесь о ценности клуба. Я буду всегда любить и поддерживать "Арсенал", - сказал француз.

Отметим, что "Арсенал" находится только на 6-м месте в таблице чемпионата Англии и отстает от зоны ЛЧ на 14 баллов.

Примечательно, что несмотря на положение в АПЛ, Венгер может вывести "канониров" в Лигу чемпионов. Для этого французскому специалисту нужно выиграть Лигу Европы. "Арсенал" будет проводить полуфинал против "Атлетико".

Кроме того добавим, что Венгер находится во главе лондонского коллектива с 1996 года. За этот период он трижды становился с клубом чемпионом Англии, семь раз завоевывал Кубок, еще семь раз - Суперкубок. Трижды признавался лучшим тренером АПЛ и четыре раза - тренером года в Европе. Также Венгер был включен в Зал славы английского футбола (2006).

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