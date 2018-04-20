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Зіркова матуся Джамала продемонструвала фігуру у розкішній сукні (ФОТО)
20.04.2018 21:28
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Співачка Джамала менше місяця тому вперше стала матусею, народивши сина Еміра-Рахмана і минулої неділі вперше з'явившись на публіці під час прямого ерфіу шоу "Голос країни-8".

Вже під час шоу шанувальники відмітили, що зірка скоро повернулася до форми, а сьогодні Джамала відвідала церемонію нагородження кінопремією "Дзига", обравши для виходу розкішну червону сукню з вишивкою на декольте.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 20 Кві 2018 р. о 9:24 PDT


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