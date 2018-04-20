Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде законопроект, законодательно закрепляющий основания для приобретения и прекращения гражданства Украины. Законопроект Порошенко зарегистрирован в Раду 19 апреля Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Согласно законопроекту, получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации не будет считаться добровольным, однако, оно будет считаться таковым и станет основанием для потери гражданства Украины в случае использования избирательного или другого права, предоставляемого иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления.Кроме того, основанием для прекращения украинского гражданства будет использование при въезде/выезде и на территории Украины иностранного паспорта, что будет зафиксировано государственной пограничной службой или другим госорганом.Также прекращение гражданства Украины может грозить тем, кто получил его, и в течение двух лет после этого не прекратил гражданство другой страны.Авторы законопроекта предлагают внести положение, по которому гражданство Украины по территориальному происхождению не может получить лицо, совершившее преступление против человечества или осуществлявшее геноцид, осужденное в Украине за совершение тяжкого или отдельно тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости), или совершившее на территории другого государства действие, которое признано законодательством Украины тяжким или отдельно тяжким преступлением. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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