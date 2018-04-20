Астрофизик из Майамського университета, США, Нико Капелутти (Nico Cappelluti) опубликовал работу, которая может помочь пролить свет на загадку, над разгадкой которой астрофизики бьются уже много десятилетий: что собой представляет темная материя и откуда она появилась?

Согласно современным представлениям 95 процентов массы Вселенной скрыто от наблюдений и находится в форме так называемой «темной материи», субстанции, что участвует в гравитационном взаимодействии, а потому не может быть обнаружена с помощью астрономических инструментов, ориентированных на электромагнитное излучение, информирует svodka.net.

В исследовании Капелутти изучается один интересный космический источник излучения, который был зарегистрирован с помощью четырех различных телескопов, которые наблюдают небо в разных направлениях. Проводя наблюдения неба в рентгеновском диапазоне с помощью космической обсерватории НАСА Chandra, Капелутти и его коллеги обнаружили необычную эмиссионную линию, соответствующую энергии излучения 3,5 кэВ, не характерное ни для одного из известных науке атомов. Одна из интерпретаций природы этой линии сегодня предусматривает распад частиц темной материи.

Особый интерес в исследовании доктора Капелутти представляет тот факт, что обнаруженная им эмиссионная линия 3,5 кэВ относится к источнику, которая лежит в пределах нашей собственной галактики Млечный путь.

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Этой осенью ряд ученых из разных стран мира планируют приехать в Майамський университет для организации крупного проекта по сбору данных для исследования природы эмиссионной линии 3,5 кэВ.

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