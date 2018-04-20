В жалобе говорится, что ведущие чиновники кампании Трампа в сговоре с российским правительством причинили вреда кандидатке в президенты Хиллари Клинтон

"Во время президентской кампании в 2016 году Россия начала всесторонний подрыв нашей демократии, и она проявила себя как активный партнер в кампании Трампа", - заявил председатель партии Том Перес, сообщает The Washington Post.

В жалобе, поданной в окружной суд в Манхэттене, говорится, что ведущие чиновники кампании Трампа в сговоре с российским правительством причинили вреда кандидатке в президенты Хиллари Клинтон.

Ранее спецпрокурор Мюллер нашел доказательства связи Кремля с Трампом перед его инаугурацией.

Соединенные Штаты начали расследовать вмешательство России в выборы президента 2016 года после того, как советник кампании Трампа проговорился австралийском дипломату.

На слушаниях в Комитете по разведке прежний секретарь Департамента внутренней безопасности США Джей Джонсон заявил, что заказчиком хакерских атак во время выборов президента в 2016 году был лично Путин.

Сын Трампа изложил переписку с предложением от РФ скомпрометировать Клинтон.

Путин назвал обвинения относительно контактов РФ с кампанией Трампа "выдумкой оппозиции".