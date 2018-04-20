|В США подали многомиллионный иск против России и Трампа из-за "заговора на выборах-2016"
|20.04.2018 21:40
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В жалобе говорится, что ведущие чиновники кампании Трампа в сговоре с российским правительством причинили вреда кандидатке в президенты Хиллари КлинтонДемократическая партия США подала многомиллионный иск против российского правительства, кампании Дональда Трампа и организации WikiLeaks. Партия обвиняет их в сговоре ради срыва президентской кампании в США в 2016 году для победы Дональда Трампа.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: EPA
"Во время президентской кампании в 2016 году Россия начала всесторонний подрыв нашей демократии, и она проявила себя как активный партнер в кампании Трампа", - заявил председатель партии Том Перес, сообщает The Washington Post.
В жалобе, поданной в окружной суд в Манхэттене, говорится, что ведущие чиновники кампании Трампа в сговоре с российским правительством причинили вреда кандидатке в президенты Хиллари Клинтон.
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