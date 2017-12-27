Сеть возмутило хамское обслуживание в одном из кафе на вокзале в Киеве.

Об инциденте сообщил редактор Юрий Чабан на своей странице в Facebook.

«Ожидая свой поезд, зашёл в ночное кафе на киевском вокзале. Не маленькое. Не забегаловка. С именем. Сетевое («Nero Aroma» называется). Купил чаю, как положено. Недешевого — за 40 грн. Сижу, пью. Попутно телефон заряжаю от розетки, которая под моим столом», — рассказал он.

Бармен попросила мужчину пересесть, поскольку в кафе пришли три девушки. После этого, не дождавшись ответа, сотрудница заведения подошла к столу и перенесла чайник с чаем за другой столик – у двери, где не оказалось розетки.

По словам Чабана, извинений от бармена не последовало.

«Здесь Вам не зал ожидания, нечего здесь рассиживаться подолгу и телефоны заряжать! Попили чай и вперед — на выход!». «Рассиживаться подолгу» — это 5-10 минут с момента заказа. «Так я еще не попил. И вообще — чай горячий, я бы за это время не смог его выпить чисто физически», — процитировал он разговор с барменом.

После чего девушка перешла на откровенное хамство.

«Да что мне Ваши сорок гривен — у меня вон люди намного больше оставляют!» (похоже, имела она в виду именно тех трёх девчонок, которых усадила за стол, за которым сидел я). Тут у меня словно язык отобрало. Ибо меня ситуация просто ошарашила.Я молча пересел за тот столик у двери, на который мне показали, сделал селфи у чашки чая и взялся писать этот пост», — подытожил Чабан.

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